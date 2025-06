Borsa | Hong Kong poco mossa apre a +0,01%

La Borsa di Hong Kong apre senza grandi scossoni, riflettendo un mercato tranquillo e stabile. L'indice Hang Seng si attesta appena sopra la parità, consolidando gli investimenti in un panorama di cautela. Con Shanghai in leggero rialzo e Shenzhen che mostra lievi variazioni, le tensioni e le opportunità si intrecciano in un contesto dinamico e da seguire attentamente. Resta con noi per gli aggiornamenti più recenti e approfondimenti sulle tendenze di mercato.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un frazionale rialzo dello 0,01%, a 24.183,33 punti. L'indice Composite di Shanghai segna in avvio un rialzo dello 0,07% a 3.402,01 punti, mentre quello di Shenzhen segna un calo frazionale dello 0,01% a quota 2.026,12%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong poco mossa, apre a +0,01%

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

Le azioni del più grande produttore di batterie al mondo, #CATL, sono balzate di oltre il 18% al debutto alla borsa di Hong Kong: si tratta dell'Ipo più grande del 2025, raccolti 35,7 miliardi di dollari di Hong Kong. Tra i suoi clienti, #Stellantis, #Tesla e #Volkswa Partecipa alla discussione

La quotazione di Catl, il colosso cinese delle batterie, sulla borsa di Hong Kong sarà l'operazione più grande del 2025 finora: tra i sottoscrittori compaiono anche le banche americane JpMorgan e Bank of America, nonostante le restrizioni del Pentagono. Partecipa alla discussione

Borse cinesi in rialzo: Hong Kong chiude a +1,63% - Le borse cinesi hanno registrato un aumento grazie all’ottimismo per le trattative sui dazi tra Pechino e Washington.

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,54%