Borsa di Milano in calo | Leonardo e banche pesano su Piazza Affari

La Borsa di Milano chiude in leggero calo, con le banche e Leonardo che esercitano pressioni sulla piazza finanziaria, mentre gli altri mercati europei mostrano andamenti contrastanti. In un contesto di attese per le prossime mosse europee sui fondi per la difesa, gli investitori osservano attentamente i segnali provenienti dalla scena politica e macroeconomica, mantenendo sotto stretta sorveglianza anche lo spread e i rendimenti italiani. Sotto la lente degli investitori restano le...

La Borsa di Milano (-0,63%) chiude in calo, mentre gli altri listini europei sono in ordine sparso. A Piazza Affari pesano le banche e Leonardo (-6,3%), quest'ultima mentre si guarda alle mosse europee per i fondi destinati alla difesa. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 91,3 punti, dopo aver toccato i 90,8 punti, ai minimi da febbraio 2021. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,43%. Sotto la lente degli investitori restano le operazioni per il consolidamento del settore bancario. Seduta negativa per Popolare Sondrio (-3,4%), alle prese con la scalata di Bper (-3,1%). Male Banco Bpm (-2,6%), in vista della decisione del Tar per il ricorso contro la delibera della Consob che ha sospeso l'ops di Unicredit (-2,6%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee, partenza debole: spread Btp/Bund ancora in contrazione a 92 punti base. sulla parità -0,1% sulla parità +0,2% A Milano acquisti su #Stellantis +1,4%, Tenaris +0,6%, Tenaris +0,6%. Vendite su Brunello Cucinelli -0,6%, Unipol -0,4 Partecipa alla discussione

Borse europee, partenza sopra la parità : a Piazza Affari sale #Stellantis (+0,5%) dopo ufficializzazione che l'italiano Antonio Filosa sarà il nuovo Ceo del gruppo +0,3% +0,2% +0,1% +0,1% A #Milano corre Tenaris +2,7%, bene anche Banco Bpm Partecipa alla discussione

