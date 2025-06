Boris Becker rincuora Sinner | Perdere così è brutale e non c’è niente di peggio ma si è comportato da campione

Boris Becker, leggenda del tennis, ha rincuorato Sinner dopo una finale indimenticabile di Roland Garros. Nonostante la sconfitta brutale e devastante, Becker ha riconosciuto il carattere e il talento del giovane italiano, sottolineando che anche nei momenti più difficili si comporta da vero campione. La sfida tra Alcaraz e Sinner entrerà nella storia, e le parole di Becker rafforzano l’idea che ogni grande atleta si forgia anche nelle difficoltà.

La finale del Roland Garros è entrata di diritto nella storia del tennis. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno regalato a tutti gli appassionati un duello semplicemente epico, con la clamorosa rimonta dello spagnolo dopo cinque ore e ventinove minuti di gioco. Da più parti sono arrivati gli elogi per questi due straordinari campionati e anche un ex numero uno del mondo e campione Slam come Boris Becker ha detto la sua sul match. L’ex tennista tedesco, interpellato da TNT Sports, si è soffermato all’inizio su Jannik Sinner e sulla delusione per quei tre match point consecutivi non sfruttati: “ Per Sinner questa partita è qualcosa di brutale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boris Becker “rincuora” Sinner: “Perdere così è brutale e non c’è niente di peggio, ma si è comportato da campione”

In questa notizia si parla di: Sinner Boris Becker Rincuora

Sinner positivo per un farmaco: niente squalifica, giocherà lo US Open; Boris Becker “rincuora” Sinner: “Perdere così è brutale e non c’è niente di peggio, ma si è comportato da campione”.

Boris Becker “rincuora” Sinner: “Perdere così è brutale e non c’è niente di peggio, ma si è comportato da campione” - Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno regalato a tutti gli appassionati un duello ...

Boris Becker schietto sul confronto Jannik Sinner-Carlos Alcaraz - La finale del Roland Garros ha emozionato anche l'ex numero 1 al mondo, che ha fatto i complimenti a entrambi i contendenti.

Ecco perché Sinner rimarrà a lungo il numero 1 - Dopo averlo premiato come numero uno al mondo per il 2024, Boris Becker in esclusiva per Sky Sport Insider ci spiega perché Jannik Sinner lo resterà a lungo.