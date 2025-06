Borgo Sabotino Asl presso la ex casa cantoniera

La rigenerazione urbana si unisce alla tutela della salute: la ASL di Latina potrà utilizzare temporaneamente i locali della ex casa cantoniera di Borgo Sabotino, garantendo continuità ai servizi sanitari durante i lavori di ristrutturazione. Una soluzione strategica che rafforza il legame tra comunità e servizi essenziali. Con questa iniziativa, si dimostra come innovazione e solidarietà possano camminare fianco a fianco per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La Asl potrà utilizzare alcuni locali della ex casa cantoniera di Borgo Sabotino per dare continuità ai servizi sanitari erogati nell’area, durante la fase di ristrutturazione della propria sede. La giunta del Comune di Latina ha approvato con propria delibera la concessione temporanea dei locali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Borgo Sabotino, Asl presso la ex casa cantoniera

In questa notizia si parla di: Borgo Sabotino Casa Cantoniera

Ecco il Torneo delle contrade di Borgo Sabotino - Dal 31 maggio al 20 luglio, il Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino animerà il campo sportivo Andriollo con sfide avvincenti.

Cosa riportano altre fonti

LA ASL DI LATINA NELLA CASA CANTONIERA DI BORGO SABOTINO, LA DECISIONE DELLA GIUNTA; Latina, l'Avis si trasferisce nell’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino; Borgo Sabotino, l’Avis si trasferisce nell’ex Casa Cantoniera. Ok dalla Giunta.

Casa cantoniera di Borgo Sabotino sgomberata questa mattina - Gli agenti della Polizia Locale di Latina, questa mattina, con il supporto di una pattuglia della Digos, hanno eseguito l'ordinanza di sgombero della casa cantoniera di Borgo Sabotino.

L’Avis di Latina si trasferisce nell’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino - La giunta di Latina del sindaco Matilde Celentano ha concesso all’Avis di Latina l’utilizzo di alcuni locali dell’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino.

Borgo Sabotino; gestione casa cantoniera il Comune revoca il patto con le associazioni - BORGO SABOTINO – L’iter che ha portato l’amministrazione alla revoca del Patto di collaborazione per la gestione della casa cantoniera di Borgo Sabotino è stato tutt’altro che “una tegola” per le ...