Boom Napoli il sogno è a un passo | fissate le visite mediche

Il sogno del Napoli si avvicina a diventare realtà: la possibilità di un grande ritorno al calcio italiano sta entrando nel vivo, con le visite mediche già fissate e l’attesa che cresce. Dopo una stagione straordinaria culminata con il quarto scudetto, l’attenzione si sposta su un possibile ritorno di Antonio Conte, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia partenopea. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro...

Dopo settimane di trattative condite da qualche inevitabile spauracchio ora il sogno è (quasi) realtà: fissate le visite mediche Dopo la strepitosa cavalcata che ha portato il Napoli a vincere il suo quarto scudetto sembrava ormai sicuro l’addio di Antonio Conte al termine della stagione. Troppi i dissapori con De Laurentiis, troppo diversi gli orizzonti per trovare un punto d’accordo e soprattutto troppo forte il richiamo della Juventus per non accogliere il loro disperato grido d’aiuto. Invece, contro ogni pronostico e indiscrezione, Conte ha deciso,o meglio, è stato convinto dal presidente a perorare ancora la causa degli azzurri, promettendo al salentino quel salto di qualità che richiedeva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it