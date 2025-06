Boom di presenze per l’aperitivo al tramonto tra musica street food e video mapping a Castel Sant’Elmo

Un aperitivo al tramonto tra le antiche mura del castello, con vista mozzafiato sulla città, che ha incantato i presenti con musica street food e video mapping. Un evento capace di creare emozioni intense e un’atmosfera unica, attirando un pubblico entusiasta e desideroso di vivere momenti speciali in un ambiente magico. La serata si è rivelata un vero successo, consolidando Castel Sant’Elmo come punto di riferimento per le esperienze estive a Napoli.

Emozioni forti e occhi puntati verso il cielo nella serata di domenica 8 giugno, quando Castel Sant'Elmo si è trasformato in un palcoscenico d'eccezione per uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate partenopea. Un aperitivo al tramonto tra le antiche mura del castello, con vista.

