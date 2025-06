Boom di contagi travolti milioni di italiani | cosa succede

A lanciare l’allarme è la crescente diffusione della scabbia in Italia, una malattia che sembra aver ripreso quota dopo anni di relativa calma. Con un incremento del 750% tra il 2020 e il 2023 in alcune regioni, questa infezione microscopica rischia di diventare un’emergenza sanitaria nazionale. È fondamentale intervenire tempestivamente per contenere questa escalation e tutelare la salute di tutti.

Un'infezione che sembrava relegata al passato torna a preoccupare l'Italia. Si tratta della scabbia, malattia cutanea provocata da un microscopico acaro, che sta conoscendo un aumento spaventoso di casi. In alcune regioni si registra un incremento del 750% tra il 2020 e il 2023. Gli esperti parlano di numeri preoccupanti, che richiedono misure urgenti di contenimento per evitare un'ulteriore escalation sanitaria. A lanciare l'allarme è la SIDEMAST, la Società Italiana di Dermatologia, che sta osservando un'espansione anomala del contagio in contesti pubblici e privati, colpendo soprattutto bambini, adolescenti e anziani.

Boom di contagi, travolti milioni di italiani. Allarme: “Numeri mai visti, e non è finita” - sta rivelando come una minaccia invisibile stia riemergendo con forza tra la popolazione italiana. Con numeri impressionanti e un trend in rapida ascesa, è fondamentale comprendere le ragioni di questa riscoperta e adottare misure efficaci per proteggere la salute pubblica.

