Boom di assunzioni grazie a servizi e turismo ma la metà dei profili è introvabile

Nonostante il boom di assunzioni nel settore dei servizi e del turismo in Friuli Venezia Giulia, il 52% dei profili richiesti rimane introvabile, creando un paradosso tra domanda e offerta. Questa situazione mette in luce l'urgenza di investire in formazione specializzata per colmare il gap, garantendo alle aziende le competenze necessarie per continuare a crescere e innovare nel mercato regionale.

Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia continua a mostrare un segnale positivo, trainato soprattutto dal settore dei servizi e del turismo. Le previsioni di assunzione per il mese di giugno 2025 indicano una crescita, con quasi 11mila nuovi contratti programmati dalle imprese. Tuttavia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Boom di assunzioni grazie a servizi e turismo, ma la metà dei profili è introvabile

In questa notizia si parla di: Servizi Turismo Boom Assunzioni

Lavoro in Calabria, trend positivo trainato da turismo e servizi: il report di Unioncamere - Il rapporto di Unioncamere e Ministero del Lavoro evidenzia un trend positivo nel mercato del lavoro in Calabria, con circa 45.

Su questo argomento da altre fonti

Boom di assunzioni grazie a servizi e turismo, ma la metà dei profili è introvabile; In Veneto il turismo traina il boom di assunzioni, ma «la stagione» aumenta i precari; Lavoro: 528mila assunzioni a maggio, boom di turismo e agroalimentare.

Assunzioni al Sud, riparte l'industria: boom anche di turismo e servizi - Nel Mezzogiorno che crea più lavoro che nel resto d'Italia (+2,6% rispetto all'1,8% nel 2023), non aumentano solo gli occupati in edilizia o nei servizi, turismo in testa, che hanno trainato il ...

Crescono le assunzioni nel turismo e non solo: 3mila in più del 2024 - concentrano nei 5 principali settori di attività: servizi di alloggio, ristorazione e turismo, con ben 5.

In Veneto il turismo traina il boom di assunzioni, ma «la stagione» aumenta i precari - Otto lavoratori su dieci hanno un reddito inferiore a 726 euro al mese ...