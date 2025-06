Bonus centri estivi domande aperte fino al 26 giugno Consulta il bando

Se state pensando di iscrivere i vostri figli ai centri estivi, è il momento di agire: da ieri e fino al 26 giugno, è possibile presentare domanda tramite la piattaforma dell’Inps per ottenere i contributi previsti dal bonus centri estivi. Con la fine della scuola, queste strutture rappresentano un’occasione fondamentale di socializzazione e apprendimento, in affiancamento o in sostituzione del welfare familiare. Non perdete questa opportunità, consultate subito il bando e scoprite come usufruire del sostegno economico!

Da ieri e fino al 26 giugno sono aperte le domande tramite la piattaforma dell'Inps per la richiesta dei contributi per la partecipazione a centri estivi. Con la fine dell'anno scolastico per molti bambini, soprattutto nelle grandi città, si aprono le porte dei centri estivi. In affiancamento o in sostituzione del welfare familiare, i centri di aggregazione - tra strutture dedicate allo sport,.

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

La Cassa #DottoriCommercialisti sempre più a sostegno delle famiglie con due contributi: - per le spese per la frequenza di centri estivi diurni in Italia - per le spese di asili nido e scuole dell’infanzia Domande aperte dal 1° agosto al 31 ottobre 2025: https://cnp Partecipa alla discussione

CENTRI ESTIVI 2025 - GRADUATORIE DEFINITIVE Hai fatto domanda di ammissione al centro estivo comunale per tua figlia o tuo figlio? Verifica la tua posizione nelle graduatorie definitive approvate https://bit.ly/4kSguas Partecipa alla discussione

