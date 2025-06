Bonus bollette in arrivo l’aiuto straordinario da 200 euro al mese per tre mesi

Se ti preoccupi delle spese energetiche, questa notizia è per te: il bonus bollette da 200 euro al mese arriverà tra fine giugno e inizio luglio, esteso a chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Un aiuto concreto, automatico e destinato a far respirare le famiglie italiane in un momento di crescente costo della vita. Scopri come beneficiare di questa misura straordinaria e alleggerire il peso delle bollette.

Arriverà tra fine giugno e inizio luglio il bonus bollette da 200 euro allargato a chi ha Isee fino a 25mila euro, misura varata dal governo lo scorso febbraio stanziando 1,6 miliardi. Per chi già riceveva il bonus sociale energia e gas, che spettava finora solo in caso di Isee fino a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico o 20mila euro per quelle numerose, l’aiuto straordinario accreditato direttamente in bolletta è automatico, mentre gli altri hanno dovuto presentare l’Isee e attendere le verifiche. Da inizio giugno, come ha scritto il Messaggero, la società del Gestore dei servizi energetici (Gse), che si occupa della fornitura energetica italiana, ricevute le informazioni dall’Inps sta inviando agli operatori del settore gli elenchi dei beneficiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonus bollette, in arrivo l’aiuto straordinario da 200 euro al mese per tre mesi

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

Arriva il bonus bollette da 200 euro per milioni di famiglie: tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio chi ha un Isee fino a 25mila euro vedrà le sue fatture più leggere. Ecco cosa sapere Partecipa alla discussione

Segugio Tariffe: al via il #BonusBollette luce 2025! 200 € di sconto in bolletta (non sul conto) Applicato da giugno a gennaio 2026 ? ISEE Partecipa alla discussione

