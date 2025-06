Bonus bollette | al via da giugno l’accredito dei 200 euro in bolletta

Finalmente, dal mese di giugno, le famiglie italiane potranno beneficiare del bonus bollette da 200 euro, un aiuto concreto per alleviare i costi energetici. Questa misura, approvata dal governo lo scorso febbraio e ora attiva, consente a chi possiede un ISEE fino a 25mila euro e la titolarità della fornitura di ricevere direttamente in bolletta il contributo. Un intervento che promette di portare sollievo alle famiglie italiane in un momento di crescente spesa energetica.

Arrivano i 200 euro del bonus bollette. Da giugno al via l’erogazione del contributo straordinario approvato dal governo lo scorso febbraio nel decreto bollette e convertito in legge ad aprile. Ora le famiglie che ne hanno diritto inizieranno a vedere accreditati i 200 euro direttamente nella bolletta, senza dover presentare alcuna domanda. Unici requisiti fondamentali sono l’Isee in corso di validità (fino a 25mila euro) e la titolarità del contratto di fornitura di luce e gas. Chi ha diritto al bonus bollette 2025: nuovi requisiti ISEE e come ottenerlo. Il bonus da 200 euro spetta alle famiglie con un Isee fino a 25mila euro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bonus bollette: al via da giugno l’accredito dei 200 euro in bolletta

Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo - Il nuovo bonus da 200 euro per le bollette elettriche offre un sostegno significativo alle famiglie con ISEE fino a 25.

Arriva il bonus bollette da 200 euro per milioni di famiglie: tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio chi ha un Isee fino a 25mila euro vedrà le sue fatture più leggere. Ecco cosa sapere Partecipa alla discussione

Segugio Tariffe: al via il #BonusBollette luce 2025! 200 € di sconto in bolletta (non sul conto) Applicato da giugno a gennaio 2026 ? ISEE Partecipa alla discussione

