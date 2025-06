Bonus Benessere Inps 2025 c’è ancora speranza per i non ammessi | come funziona il ripescaggio

Se sei tra coloro che non sono riusciti ad ottenere il bonus Benessere Inps nel primo round, non disperare: il ripescaggio del 12 giugno 2025 potrebbe ancora regalarti un’opportunità. Questa procedura apre le porte a chi ha rinunciato o non è stato incluso, offrendo la chance di usufruire di un contributo fino a 1.400 euro per un soggiorno estivo. Ecco come funzionano le modalità e i passaggi per non lasciarti sfuggire questa occasione di relax e benessere.

Buone notizie per chi era rimasto escluso dal bonus Benessere Inps. Tra pochi giorni, il 12 giugno 2025, scatterà il ripescaggio per assegnare i posti lasciati liberi da chi ha rinunciato. Le persone che non sono uscite nella prima graduatoria, potrebbero ancora avere una chance per goderti un soggiorno estivo con un contributo fino a 1.400 euro. Vediamo come funziona e come fare per non perdere questa opportunità. Cos'è il bonus Benessere?. Coppia di anziani (Pexels). Si tratta di un aiuto economico destinato a pensionati e alle loro famiglie per concedersi una meritata pausa estiva. Il bando "Estate INPSieme Senior 2025" finanzia soggiorni in Italia o all'estero, comprese le crociere, tra luglio e ottobre 2025.

Su questo argomento da altre fonti

