Bonucci non ha dubbi | Sarà di nuovo l’anno zero per la Juve mi auguro sia l’inizio di un ciclo Mondiale per Club? Se indossi questa maglia scendi in campo per puntare al massimo

Leonardo Bonucci, simbolo di determinazione e passione bianconera, si prepara con entusiasmo alla sfida del Mondiale per Club. Con la sua solita chiarezza, l’ex difensore della Juventus sottolinea che questa competizione rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo mondiale per i club, un momento in cui chi indossa questa maglia deve puntare al massimo. La voglia di vincere e di scrivere una nuova pagina di storia è più forte che mai.

Bonucci non ha dubbi sulla Juve in vista del Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore. L’ex difensore della Juve Leonardo Bonucci ha parlato in vista del Mondiale per Club a DAZN. IL MONDIALE PER CLUB – «C’è entusiasmo per questo nuovo torneo che arriva in un momento particolare: prima eravamo abituati a vedere solo competizioni come Europei e Mondiali, oggi viviamo un calcio fatto anche da squadre. I giocatori arrivano a questo appuntamento molto provati. Il segreto è recuperare energie psicofisiche durante questa competizione che, seppur breve, andrà a togliere molte energie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com