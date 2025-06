BOnsai musica alle Caserme Rosse | Finley Il Teatro degli Orrori Millencolin e gli altri

Domenica 15 giugno al Parco delle Caserme Rosse di Bologna prende il via "BOnsai", una rassegna estiva intima ma ricca di sorprese. Tra musica, teatro e atmosfere suggestive, l’evento promette di unire artisti affermati e talenti emergenti in un contesto immerso nel verde. Con un programma che spazia dai Finley ai Millencolin, preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna della cultura e del divertimento: tutto pronto per un debutto esplosivo!

Al via domenica 15 giugno al Parco Delle Caserme Rosse di Bologna "BOnsai", la rassegna estiva piccola ma. preziosa! Con una location immersa nel verde, BOnsai propone come da sua tradizione, una line up che unisce nomi affermati a curiositĂ sia italiane che internazionali.

Sono una delle band più esplosive del rock alternativo e tra un mese esatto arriveranno nel nostro Paese Gli SKILLET portano in Italia il loro “Revolution Tour” per un appuntamento imperdibile! 15 giugno BOnsai, Bologna Parco delle Caserme Rosse Partecipa alla discussione

Skillet @ BOnsai

