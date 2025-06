Bono coordinatore per il Centro Italia

Con grande orgoglio, Alessandro Bono, presidente del Consiglio comunale di Ascoli, è stato nominato coordinatore di area per il Centro Italia nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali di Anci. Questa prestigiosa nomina, ufficializzata durante la riunione del direttivo nazionale, riconosce il suo impegno e competenza. Il presidente Bono, già leader nei territori marchigiani, avrà la responsabilità di rafforzare il ruolo delle comunità locali e promuovere il dialogo tra i Comuni di tutta l’area.

Nella mattinata di ieri il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Alessandro Bono è stato nominato nell’ufficio di presidenza della conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali di Anci come coordinatore di area per il Centro Italia. L’incarico è stato ufficializzato nel corso della riunione del direttivo nazionale svoltasi da remoto. Il presidente Bono, già coordinatore dei Consigli comunali di Anci Marche, avrà la responsabilità di coordinare i presidenti dei Consigli comunali di Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria, in un progetto sinergico che coinvolgerà anche il Nord e il Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bono coordinatore per il Centro Italia

