Bonny l’Inter sfida il Napoli e proverà a sfruttare due fattori – TS

L’Inter si prepara a una sfida cruciale contro il Napoli, mentre entrambe le squadre cercano di rinforzarsi con lo stesso attaccante. Bonny, il talentuoso esterno, rappresenta un obiettivo strategico per i nerazzurri, pronti a sfruttare due fattori chiave nella corsa allo scudetto. Con l’era Cristian Chivu appena iniziata, il club nerazzurro mira a consolidare la propria posizione e a sorprendere gli avversari. La battaglia è aperta e tutto può succedere.

Per Bonny è lotta aperta tra Inter e Napoli. Le due squadre che si sono battagliate per lo scudetto vanno alla ricerca dello stesso attaccante. Il club nerazzurro cercherà di sfruttare due fattori non banali. LOTTA – La ricerca dell’attaccante continua per l’Inter. Ieri è partita ufficialmente l’era Cristian Chivu, con tanto di annuncio ufficiale, prime dichiarazioni a Inter TV e poi allenamento in quel di Appiano Gentile. Domani la partenza per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club. Bonny se arriverà lo farà probabilmente al termine del Mondiale per club. Ma qui è lotta serrata con il Napoli, che è cerca un attaccante come vice di Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, l’Inter sfida il Napoli e proverà a sfruttare due fattori – TS

Inter Bonny Napoli

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

