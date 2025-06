Bonny Inter trattativa in chiusura | ecco la precisa promessa col Parma! E spunta anche la data

L'Inter si avvicina decisamente alla firma con Ange-Yoan Bonny, giovane promessa del Parma. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, con una promessa concreta e una data chiara che fanno sperare i tifosi nerazzurri. La possibilità di concludere l’affare a luglio, dopo il rientro della squadra, apre scenari interessanti per il mercato estivo. Il futuro di Bonny potrebbe essere ormai scritto, e i prossimi giorni saranno decisivi per mettere la firma definitiva.

Bonny Inter, una trattativa sempre più vicina alla chiusura, ecco la precisa promessa col Parma, mentre spunta anche una data bene chiara. L’ Inter ha messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma, e al momento sembra essere in pole position per assicurarselo. La trattativa, come svela questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport però, potrebbe entrare nel vivo solo a luglio, dopo il rientro della squadra dal Mondiale per Club. Il direttore sportivo Piero Ausilio, nel frattempo, si è mosso in anticipo ottenendo una sorta di prelazione morale, per non dire promessa, dal Parma: se altri club dovessero tornare a informarsi su Bonny — in passato lo hanno fatto sia il Napoli che la Juventus — il Parma informerà tempestivamente l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, trattativa in chiusura: ecco la precisa promessa col Parma! E spunta anche la data

Inter Parma Bonny Trattativa

?L'Inter ha l'accordo verbale con Ange-Yoan Bonny. attaccante transalpino classe 2003 del Parma. Trattativa tuttavia non semplice per la richiesta di 30 mln del club emiliano, considerata troppo alta dai vertici del club di Viale della Liberazione. #News # Partecipa alla discussione

All’#Inter è stato più volte accostato Ange-Yoan #Bonny. Con l’approdo in panchina di Cristian #Chivu, la trattativa potrebbe trovare una svolta in questi giorni. Partecipa alla discussione

