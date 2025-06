Bonny-Inter previsto già uno scenario! E oggi l’annuncio di Correa

La sessione di mercato dell'Inter si anima con grandi novità: Bonny potrebbe sbarcare a Milano mentre Correa ha già lasciato il club per il Brasile. Tra conferme e rumors, il reparto offensivo nerazzurro si prepara a una rivoluzione. Chi rimarrà e chi invece potrebbe approdare in neroazzurro? Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l'angolo e potrebbero cambiare gli equilibri della squadra!

Bonny potrebbe entrare in casa Inter, mentre Correa ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi in Brasile. Ecco le ultime per quanto riguarda il francese e l'argentino. CHI VA E CHI PUÒ VENIRE – In casa Inter ci sono attaccanti che vanno e altri che potrebbero arrivare a Milano, Ormai è noto, il club nerazzurro è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Sicuri della permanenza sono solamente Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Poi via Arnautovic e anche il Tucu Correa, mentre rimane in dubbio Mehdi Taremi. A proposito del Tucu, il Botafogo, come riferito anche da Matteo Moretto in collegamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club brasiliano oggi lo annuncerà: « Nel tardo pomeriggio di oggi (italiano) il Botafogo annuncerà Correa.

