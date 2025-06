Boncuri soldi finiti | nella bozza della Regione chiesti due euro al giorno ai braccianti

Boncuri, i soldi finiti nella bozza della regione, che chiedevano appena due euro al giorno ai braccianti, sollevano nuove preoccupazioni. La Regione Puglia non può più garantire il contributo di 350mila euro per l’accoglienza dei lavoratori nella foresteria di Nardò, mettendo a rischio un settore fondamentale. E, dopo averlo...

