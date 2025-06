Bologna proteste pro-Palestina e occupazione stazione dei treni | pronta una difesa collettiva

Bologna si prepara a rispondere unita alle recenti contestazioni, con una difesa collettiva che testimonia la forza delle sue coscienze civiche. Dopo le notifiche di fine indagine a 54 attivisti coinvolti nelle proteste pro-Palestina e nell'occupazione della stazione, la città si mobilita per difendere i propri diritti e valori. È il momento di dimostrare che la solidarietà e il rispetto delle libertà sono più forti di ogni intimidazione.

Bologna, 10 giugno 2025 – Dopo che la Procura di Bologna ha notificato 32 avvisi di fine indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, ad altrettanti attivisti che il 28 maggio dell'anno scorso occuparono i binari della stazione del capoluogo emiliano durante una protesta pro-Palestina, oggi "un altro avviso di chiusura indagine ha raggiunto altre 22 persone per le manifestazioni in difesa della Palestina che si sono svolte durante l'inaugurazione dell'anno accademico nel marzo del 2024". A darne notizia è l'avvocata Marina Prosperi, che assieme a decine di colleghi di tutta Italia parteciperà all'organizzazione di "una difesa collettiva" che dà appuntamento in piazza Nettuno giovedì 12 giugno, alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, proteste pro-Palestina e occupazione stazione dei treni: pronta una difesa collettiva

In questa notizia si parla di: bologna - palestina - stazione - difesa

Doppio corteo a Bologna: in mille contro l’omotransfobia e pro Palestina - Il 17 maggio 2025 a Bologna si sono svolti due cortei uniti in una grande manifestazione. In circa mille, tra attivisti contro l’omotransfobia e solidali con la Palestina, hanno chiesto pace, libertà e diritti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz sui binari, avvisi per 32 pro-Pal; Occuparono i binari della stazione, fine indagine per 32 attivisti pro-Palestina; Occuparono i binari della stazione, fine indagine per 32 attivisti pro-Palestina.

Occuparono i binari della stazione, fine indagine per 32 attivisti pro-Palestina - Ora però a 32 attivisti dei collettivi sono arrivati gli avvisi di fine indagine, atti che di solito precedono la ...

Blitz sui binari, avvisi per 32 pro-Pal - Ora, però, a 32 attivisti dei collettivi sono arrivati gli avvisi di fine indagine, atti che di solito precedono ...

Stazione di Bologna, manifestazione pro-Palestina occupa i binari: ripresa la circolazione dei treni dopo un'ora - Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di Bologna.