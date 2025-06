Bologna FC | Rinnovi e strategie di mercato per Lykogiannis e Beukema

La settimana si è aperta con la dirigenza rossoblù pronta a delineare nuove strategie di mercato per consolidare il presente e proiettare il Bologna FC verso un futuro ambizioso. Tra rinnovi chiave e obiettivi strategici, si concentrano su Lykogiannis e Beukema, due pilastri della rosa. Claudio Fenucci ha lanciato un messaggio di fiducia e determinazione: il Bologna vuole mantenere i propri talenti e rafforzarsi, sfidando le incertezze del mercato.

La settimana scorsa si era chiusa con l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci che parlava così, dal palco del Festival della Lega Calcio. "Se si leggono e si ascoltano i media l’anno prossimo non avremo una squadra e venderemo tutti i nostri calciatori, invece non sarà così. Vogliamo cercare di tenerli tutti e allungare un po’ la rosa. Sappiamo che non sarà facile ma ci proveremo". La settimana si è aperta con la dirigenza rossoblù al lavoro per trasformare queste parole in fatti. Nuovi contatti con Charalampos Lykogiannis (31 anni), in scadenza a fine mese: la fumata bianca per il rinnovo è vicina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net