Bogdan e Veronica morti nello scontro con un furgone mentre rincasavano in scooter

Una tragica fatalità ha sconvolto due comunità quando Bogdan e Veronica, in un disperato tentativo di tornare a casa, hanno perduto la vita nello scontro con un furgone mentre viaggiavano in scooter. La vicenda ha lasciato senza parole amici, familiari e tutto il paese, che si stringono nel dolore per questa perdita improvvisa e devastante. La loro storia e i ricordi sono ora un patrimonio prezioso da custodire e onorare.

Due paesi sono sotto shock per la tragedia avvenuta nella tarda serata di domenica in località Cassone, dove hanno perso la vita Bogdan Dobrica, 42enne di origine romena, e Veronica Mitrofan, 44enne di origine moldava. Lui da tempo viveva a Malcesine, lei a Brenzone, e da qualche mese avevano. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Bogdan e Veronica, morti nello scontro con un furgone mentre rincasavano in scooter

