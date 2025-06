Bobby Solo il dramma della figlia | Tagli sulle braccia

Dopo mesi di silenzio, Veronica Satti, figlia del celebre Bobby Solo, torna a raccontare la sua difficile battaglia personale. La giovane, nota al pubblico per il suo percorso al Grande Fratello 2018, rivela il dolore e le sfide quotidiane di vivere con un disturbo borderline, tra malattia e rapporti complessi con il padre. Una testimonianza sincera che ci invita a riflettere sulla forza di affrontare i propri demoni.

Dopo mesi di silenzio, è tornata a parlare Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo aveva partecipato al Grande Fratello, quella dell'edizione 2018 a conduzione Barbara D'Urso. Poi, il nulla. In molti si sono chiesti cosa fosse successo alla ragazza. E, mesi dopo, è stata lei stessa a raccontare come sta andando la sua vita, tra la malattia e il rapporto complicato con il padre. " Io sono borderline ", ha spiegato nel corso del podcast di Luca Casadei One More Time. "Mi è stato diagnosticato nel 2019 dopo test e psicoterapia. Ci sono 9 fattori in cui dovevo rientrare e io ero in tutti e 9 - ha detto -.