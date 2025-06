Bob Geldof con i Boomtown Rats serata imperdibile al parco San Valentino

celebrati gruppo rock guidato da Bob Geldof, in un concerto imperdibile che accenderà il cuore degli appassionati con il sound energico e le hit intramontabili. Appuntamento da non perdere per vivere una serata di pura musica e emozioni nel contesto unico del Parco San Valentino, preludio ai straordinari eventi che renderanno questa edizione di Pordenone Blues & Co. Festival indimenticabile.

A poco più di un mese dalla partenza dei live che tingeranno di blues la città di Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 34° edizione, annuncia una serata che rimarrà nella storia: mercoledì 16 luglio al Parco San Valentino di Pordenone si esibiranno i Boomtown Rats, il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Bob Geldof con i Boomtown Rats, serata imperdibile al parco San Valentino

BOOMTOWN RATS in concerto al Pordenone Blues & Co. Festival il 16 luglio. Tutte le info - BOOMTOWN RATS Bob Geldolf, Simon Crowe and Pete Briquitte + special guest: Cyborg Zero mercoledì 16 luglio 2025 al Parco San Valentino (PN) Apertura porte: ore 18:00 Inizio concerto Special Guest: ore ...