Blocco auto diesel euro 5 stop anche in Lombardia | cosa fare e come capire se la propria auto può circolare

A partire dal 1 ottobre 2025, le auto diesel Euro 5 immatricolate tra il 2011 e il 2015 dovranno fermarsi nelle grandi città di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa misura, volta a migliorare la qualità dell’aria, coinvolge milioni di automobilisti: ma come capire se la propria vettura è soggetta al blocco e cosa fare per evitare disagi? Scopriamo insieme tutte le informazioni utili.

A partire dal 1 ottobre 2025 le vetture immatricolate dal 2011 al 2015 si dovranno fermare in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Lo stop nei comuni con oltre 30mila abitanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Letteralmente nessun Paese in Europa ha previsto il blocco tout court dei diesel euro 5 in intere regioni. "Cristallina volontà di nuocere" - (cit.) Partecipa alla discussione

