Blocco auto diesel Euro 5 in Piemonte Lombardia Veneto ed Emilia Romagna Salvini | Lavoro per annullarlo

Il blocco delle auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sta per diventare realtà, minando la mobilità di migliaia di automobilisti. Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, queste restrizioni entreranno in vigore dal 1° ottobre 2025, coinvolgendo veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015. Salvini e altri chiedono di intervenire, ma quali sono le possibilità di annullare o modificare questa misura? Scopriamolo insieme.

Secondo il decreto numero 121 datato 2023, che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dal 1° ottobre 2025, inizierà ad entrare in vigore il progressivo stop delle auto diesel Euro 5 (quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015) nei Comuni con più di 30 mila abitanti. Un processo di dismissione che si concluderà ad 15 aprile 2026. Quest’anno le vetture coinvolte saranno bandite nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30. Ulteriori limitazioni entreranno in vigore nel 2026, quando arriverà il fermo totale. Lo stop interesserà 1,3 milioni di auto. Tuttavia, il Governo sarebbe al lavoro su un emendamento al suddetto decreto infrastrutture per fermare lo stop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blocco auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Salvini: “Lavoro per annullarlo”

In questa notizia si parla di: auto - diesel - euro - piemonte

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna- http://Corriere.it Sono pazzi, sono i mezzi con cui la gente lavora. Partecipa alla discussione

Se soltanto la Lega avesse vinto in Toscana... Sciao Powery! https://brocardi.it/notizie-giuridiche/auto-diesel-stop-ottobre-arrivano-multe-sospensione-patente-ecco-quali/5472.html… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed...; Stop auto diesel Euro 5, ecco fino a quando possono circolare e dove; Blocco Diesel Euro 5 2025: date, regioni coinvolte e cosa fare.

Diesel euro 5, stop alla circolazione delle auto: chi si ferma, quando, dove e perché - Romagna i veicoli con motore a gasolio si fermeranno e non potranno più circolare nei ...

Stop diesel Euro 5: quante auto si fermano ad ottobre. Salvini: ''Lo impediremo'' - A partire dal 1° ottobre 2025, oltre un milione di veicoli diesel di classe Euro 5 saranno soggetti a un divieto di circolazione in Lombardia, ...

Blocco auto diesel euro 5, stop anche in Lombardia: cosa fare e come capire se la propria auto può circolare - A partire dal 1 ottobre 2025 le vetture immatricolate dal 2011 al 2015 si dovranno fermare in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-