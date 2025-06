Blocco alle diesel Euro 5 in Piemonte Lombardia Veneto ed Emilia Romagna Salvini | Lavoro per annullarlo

Le limitazioni alle auto diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna stanno creando un forte dibattito tra cittadini e politici. Salvini si è espresso a favore di un intervento volto ad annullare o modificare questa restrizione, considerando le sue implicazioni occupazionali e ambientali. Mentre il decreto 121 del 2023 introduce un cambiamento epocale nel settore dei trasporti, il dibattito sulla sostenibilità e le opportunità di lavoro continua a infiammare il panorama politico e sociale. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi mesi.

Secondo il decreto numero 121 datato 2023, che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dal 1° ottobre 2025, inizierĂ ad entrare in vigore il progressivo stop delle auto diesel Euro 5 (quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015) nei Comuni con piĂą di 30 mila abitanti. Un processo di dismissione che si concluderĂ ad 15 aprile 2026. Quest’anno le vetture coinvolte saranno bandite nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30. Ulteriori limitazioni entreranno in vigore nel 2026, quando arriverĂ il fermo totale. Lo stop interesserĂ 1,3 milioni di auto. Tuttavia, il Governo sarebbe al lavoro su un emendamento al suddetto decreto infrastrutture per fermare lo stop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blocco alle diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Salvini: “Lavoro per annullarlo”

In questa notizia si parla di: diesel - euro - piemonte - lombardia

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584 - Dopo un secondo rialzo consecutivo dei prodotti raffinati, i listini dei principali marchi mostrano un incremento, mentre le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio continuano a calare.

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna- http://Corriere.it Sono pazzi, sono i mezzi con cui la gente lavora. Partecipa alla discussione

Piemonte, Lombardia e Veneto a ottobre fermeranno gli Euro 5 diesel secondo i diktat green di Bruxelles. Si parla di ricandidabilità per i governatori popolari. Ma se non si oppongono a queste norme, perché votarli? di @carlettocambi Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed...; Stop dall’Ue alle auto diesel euro 5: da ottobre fermi oltre un milione di veicoli; Blocco auto diesel euro 5, stop anche in Lombardia: cosa fare e come capire se la propria auto può circolare.

Diesel euro 5, stop alla circolazione delle auto: chi si ferma, quando, dove e perché - A partire da ottobre, in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-

Blocco auto diesel euro 5, stop anche in Lombardia: cosa fare e come capire se la propria auto può circolare - A partire dal 1 ottobre 2025 le vetture immatricolate dal 2011 al 2015 si dovranno fermare in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-

Diesel euro 5, stop alla circolazione da ottobre. Chi si ferma, quando e dove - Romagna scatteranno le prime limitazioni nei giorni feriali dalle 8.