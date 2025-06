Blocco alle auto diesel Euro 5 da ottobre 2025 quali Regioni sono coinvolte e chi non potrà più circolare

Dal primo ottobre 2025, quattro regioni del Nord Italia — Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna — introducono il blocco alle auto diesel Euro 5 nei giorni feriali fino ad aprile 2026, un provvedimento volto a ridurre l'inquinamento. Questa misura potrebbe essere estesa o modificata, poiché il governo Meloni ha già annunciato interventi per evitare limitazioni che coinvolgono milioni di automobilisti. Scopriamo insieme cosa cambierà per i residenti e i viaggiatori in queste aree.

A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia: Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna. Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali fino ad aprile 2026, e poi ogni anno in autunno-inverno, per limitare l'inquinamento. Ma il governo Meloni ha detto di voler intervenire per evitare il blocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: blocco - auto - diesel - euro

Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre - A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale.

Stop diesel euro 5: quante auto si fermano. Salvini: "Impediremo il blocco" #10giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/10/news/euro-5-diesel-stop-auto-decreto-ambiente-salvini-42931976/… Partecipa alla discussione

Blocco auto diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2025 scattano le restrizioni in numerosi Comuni italiani Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore nuove restrizioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in diverse regioni italiane, tra cui la Lombardia Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Da ottobre stop alle auto diesel Euro 5: si ferma oltre un milione di veicoli in quattro Regioni; Blocco auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; Diesel euro 5, stop alla circolazione delle auto: chi si ferma, quando, dove e perché. Tutte le novità.

Blocco alle auto diesel Euro 5 da ottobre 2025, quali Regioni sono coinvolte e chi non potrà più circolare - A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia: Lombardia, Piemonte, Veneto e ...

Blocco auto diesel euro 5, stop anche in Lombardia: cosa fare e come capire se la propria auto può circolare - A partire dal 1 ottobre 2025 le vetture immatricolate dal 2011 al 2015 si dovranno fermare in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre - Riguarda le regioni del bacino della pianura padana: Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-