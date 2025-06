Blitz di Ultima Generazione mille forbici davanti a Montecitorio Attivisti portati via dai Carabinieri

Stamattina, Montecitorio si è trasformata in un palcoscenico di protesta con un blitz spettacolare: attivisti ambientalisti hanno sfoggiato mille forbici di carta colorate per denunciare il carovita, attirando l’attenzione dei passanti. Un gesto simbolico che ha però incontrato la pronta reazione delle forze dell’ordine, con i Carabinieri prontamente intervenuti per portare via i manifestanti. Una dimostrazione forte e visibile del loro messaggio, che invita a riflettere su temi cruciali.

Alcuni attivisti del movimento ambientalista hanno protestato stamattina contro il carovita spargendo forbici di carta colorate davanti all'ingresso di Montecitorio, ma sono stati subito fermati dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Blitz di Ultima Generazione, mille forbici davanti a Montecitorio. Attivisti portati via dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: Forbici Davanti Montecitorio Attivisti

Perugia, prima colpisce l'ex con delle forbici e poi afferra un coltello davanti ai poliziotti - A Perugia, una donna di 38 anni ha aggredito l'ex partner con delle forbici, poi ha afferrato un coltello davanti ai poliziotti, tentando di danneggiare anche l'auto della vittima.

Se ne parla anche su altri siti

Blitz di Ultima Generazione, mille forbici davanti a Montecitorio. Attivisti portati via dai Carabinieri; Blitz di Ultima Generazione, mille forbici davanti a Montecitorio: Il governo taglia la democrazia; Gli attivisti del movimento Ultima Generazione trascinati via dai carabinieri davanti a Montecitorio: hanno sp.

Blitz di Ultima Generazione, mille forbici davanti a Montecitorio. Attivisti portati via dai Carabinieri - Alcuni attivisti del movimento ambientalista hanno protestato stamattina contro il carovita spargendo forbici di carta colorate davanti all'ingresso di Montecitorio, ma sono stati subito fermati dai C ...

Montecitorio, attivisti Ultima Generazione trascinati via dai carabinieri - Gli attivisti del movimento Ultima generazione che avevano sparso forbici di carta colorate davanti a Montecitorio, ...

Ultima Generazione, blitz contro il caro vita a Montecitorio: attivisti portati via dai carabinieri - Alcuni attivisti hanno scaricato decine di forbici colorate davanti all’ingresso della Camera dei ...