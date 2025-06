Blitz con i droni a casa Poggi

Un blitz senza precedenti a Casa Poggi, Garlasco, vede i carabinieri del RIS di Cagliari impiegare droni all’avanguardia per riscoprire ogni dettaglio della scena del crimine del 2007. Con nuove misurazioni e tecnologie tridimensionali, la ricostruzione si arricchisce di precisione e approfondimento, aprendo scenari inediti sulle dinamiche del delitto. Un passo decisivo nel portare alla luce la verità, senza lasciare nulla al caso.

GARLASCO (Pavia) Nuove misurazioni e triangolazioni, per posizionare "al millimetro" ogni traccia repertata nel 2007 sulla scena del crimine. E realizzare una nuova mappa tridimensionale, alla luce delle nuove tecnologie e delle ultime risultanze della riaperta indagine. Con una rilettura della dinamica del delitto, per verificare le attuali ipotesi investigative. I carabinieri del Ris di Cagliari, che hanno chiesto 60 giorni per rispondere ai tre quesiti della consulenza, sono arrivati ieri mattina nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto di 18 anni fa venne uccisa Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blitz con i droni a casa Poggi

In questa notizia si parla di: Blitz Droni Casa Poggi

Dopo il blitz con droni degli ucraini aumenta la paura di ritorsioni russe - Dopo il colpo audace degli ucraini contro i bombardieri nucleari russi, la tensione nel conflitto si intensifica.

Blitz con i droni a casa Poggi; Delitto di Garlasco, legale dei Poggi sorpreso dalla dinamica del blitz dei Ris in casa: Manca la notifica; Garlasco, i carabinieri del Ris tornano nella villetta dei Poggi con droni e scanner.

Garlasco, droni nella villa: l'ira dei Poggi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Delitto di Garlasco, legale dei Poggi sorpreso dalla dinamica del blitz dei Ris in casa: "Manca la notifica" - Le operazioni dei Ris in casa Poggi sul caso Garlasco ha sorpreso il legale: "Ok gli accertamenti, ma è mancata la notifica e la riservatezza" ...

Garlasco, i Ris 7 ore nella villetta dei Poggi. Droni, scanner e un modello 3D per capire chi ha ucciso Chiara. «Ci sono tante stranezze» - La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non risparmia via Pascoli a Garlasco (Pavia) e, anche se sono passati quasi 18 anni dal delitto, gli.