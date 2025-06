Blitz antidroga nel Salernitano 10 arresti

Un blitz antidroga nel Salernitano sorprende per la sua rapidità e determinazione. Dieci persone sono finite in manette, sotto il mirino delle forze dell’ordine che hanno smantellato un pericoloso circuito di droga. Questa operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle autorità nel combattere il crimine e tutelare la sicurezza dei cittadini. Continuate a leggere per scoprire i dettagli di questa importante azione di contrasto.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese hanno eseguito una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta del Procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 10 indagati, ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante tra Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Cava de’ Tirreni nonché di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz antidroga nel Salernitano, 10 arresti

