Black mirror | la serie horror del 2020 che sta conquistando gli utenti netflix

la serie scandinava che riprende il format di black mirror in chiave horror. Nel panorama delle produzioni televisive che esplorano i lati oscuri della tecnologia e dell’umanitĂ , una novitĂ proveniente dal Nord Europa si distingue per la sua capacitĂ di rielaborare un format ormai consolidato. La serie Bloodride, prodotta in Norvegia e distribuita su Netflix a partire dal 2020, rappresenta un’interessante interpretazione del modello di Black Mirror. Questa produzione si distingue per il suo approccio horror e per la struttura antologica, offrendo agli spettatori storie brevi caratterizzate da atmosfere inquietanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it