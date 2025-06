BJK Cup 2025 svelato il calendario delle Finals | Italia-Cina si giocherà il 16 settembre

La Billie Jean King Cup 2025 si avvicina con grande entusiasmo: l’Italia, campione in carica, si prepara a difendere il titolo in una sfida emozionante contro la Cina, padrona di casa. Dal 16 al 21 settembre a Shenzhen, le stelle del tennis femminile si sfideranno in incontri che promettono adrenalina e passione. La sfida d’apertura tra Italia e Cina segnerà il debutto di questa entusiasmante edizione, e l’attesa è già alle stelle.

L' ITF ha rilasciato il calendario delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis, trofeo conquistato dall' Italia nel 2024: l'ultimo atto della competizione è stato anticipato in questa stagione e si giocherà a metà settembre, dal 16 al 21, a Shenzhen, in Cina. L' Italia nei quarti di finale affronterà proprio le padrone di casa cinesi, e la sfida inaugurerà la manifestazione, essendo prevista martedì 16 settembre alle ore 11.00 italiane. La vincente affronterà in semifinale chi la spunterà tra Spagna ed Ucraina, che si affronteranno mercoledì 17 settembre alle 11.00 italiane. Giovedì 18 settembre toccherà alla parte bassa del tabellone: alle ore 04.

