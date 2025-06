Bitcoin cosa può succedere dopo l’incontro tra Cina e Usa

Dopo l’incontro tra Cina e USA, il Bitcoin mostra segnali di forte ripresa, alimentando speranze di stabilità nei mercati globali. L’ottimismo derivante dai colloqui di Londra ha spinto la regina delle criptovalute oltre i 109 mila dollari, avvicinandosi ai massimi storici di maggio. Ma cosa potrebbe riservare il futuro? Scopriamo insieme le possibili evoluzioni di questa crisi e le opportunità che si prospettano per gli investitori.

Importante balzo del Bitcoin nelle prime ore di martedì 10 giugno. La regina delle criptovalute ha registrato un aumento del 3,8 per cento, portando il suo valore oltre quota 109 mila dollari, non molto distante dal massimo storico di 112 mila di maggio. Fattore trainante del trend rialzista è la fiducia per i colloqui commerciali in corso a Londra fra Stati Uniti e Cina, alla ricerca di un accordo per mettere alle spalle le recenti frizioni. Un esito positivo infatti porterebbe maggiore stabilità a livello geopolitico e rafforzerebbe l'interesse degli investitori per gli asset alternativi, tra cui quelli digitali delle crypto.