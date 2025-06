Binaghi | Priviamo gli italiani dei successi del tennis e invece guardiamo in chiaro Norvegia-italia 3-0

Il tennis italiano sta vivendo un momento di riflessione e sfide: mentre Norvegia-Italia si conclude 3-0, il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, sottolinea come la rivoluzione guidata da Jannik Sinner stia portando nuovi orizzonti. Binaghi evidenzia il valore di un talento che rompe gli stereotipi, dimostrando che il successo non dipende solo dai risultati immediati. La domanda è: riusciremo a mantenere questa crescita e tradurla in vittorie durature?

Il presidente della Federtennis italiana Angelo Binaghi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della rivoluzione del tennis che sta avvenendo in Italia grazie soprattutto a Jannik Sinner. Binaghi: «Sinner non è lo stereotipo dell’italiano e questo è un valore aggiunto». « Metto in conto che ci saranno stagioni meno eccezionali, ma questa Federazione lavora indipendentemente dai risultati, che sono da intestare ai giocatori. A Parigi abbiamo vinto le due finali piĂą umane e perso quella tra extraterrestri: Sinner e Alcaraz hanno messo in campo velocitĂ , soluzioni e un ritmo mai visti prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Binaghi: «Priviamo gli italiani dei successi del tennis e invece guardiamo in chiaro Norvegia-italia 3-0»

Sinner da Papa Leone XIV, il tennista azzurro ricevuto con la famiglia e Binaghi. Il Vaticano: «Nota la passione del pontefice per il tennis» - Jannik Sinner, il tennista azzurro al vertice del ranking mondiale, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alla sua famiglia e al presidente della Federtennis, Binaghi.

