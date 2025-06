Bimbo in coma sospesa responsabilità genitoriale alla madre

Una decisione difficile ma necessaria quella presa dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, che ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre di un bambino di nove mesi in coma all’ospedale di Sapri. La tutela dei minori e la sicurezza del piccolo sono al centro di questa delicata vicenda. Scopriamo insieme i dettagli di un caso che ha scosso la comunità e mette in luce le sfide della tutela familiare.

Tempo di lettura: < 1 minuto E' stata sospesa temporaneamente la responsabilità genitoriale per la madre del bambino di nove mesi giunto in coma all'ospedale di Sapri nei giorni scorsi: il provvedimento cautelare è stato emesso dal tribunale per i Minorenni di Potenza al fine di salvaguardare entrambi i figli della donna. Oltre alla sospensione della responsabilità, il giudice ha emesso anche un divieto assoluto di avvicinamento e contatto della donna con i due minori. Il fratellino maggiore, un bimbo di quattro anni, è stato nel frattempo affidato ai servizi sociali ed è stato accolto in una comunità protetta.

