Bimbo di 9 mesi in coma | sospesa la responsabilità genitoriale alla madre

Una drammatica decisione scuote una famiglia: il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre di un bambino di 9 mesi in coma presso il Santobono, nel tentativo di tutelare i diritti e il benessere di entrambi i figli. Questo provvedimento straordinario apre uno spiraglio di speranza e riflessione sulla tutela dei più vulnerabili. Ma quali sono le implicazioni di questa difficile scelta?

Sospesa temporaneamente la responsabilità genitoriale per la madre del bambino di 9 mesi ricoverato al Santobono. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal tribunale per i Minorenni di Potenza al fine di salvaguardare entrambi i figli della donna. Il giudice ha emesso anche un divieto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimbo di 9 mesi in coma: sospesa la responsabilità genitoriale alla madre

