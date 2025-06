Bimbo di 9 mesi in coma condizioni restano critiche | oggi veglia di preghiera

Nel cuore della Campania, il piccolo Pietro di appena 9 mesi lotta tra la vita e la morte, suscitando preoccupazione e speranza. Mentre i familiari e i medici si stringono attorno al bambino in coma, oggi si tiene una veglia di preghiera, un gesto di solidarietà e fede. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire le cause di questa drammatica vicenda, mantenendo viva l’attenzione sulla speranza di un miracolo.

Proseguono senza sosta le indagini sulla vicenda che ha coinvolto il piccolo Pietro, il neonato di appena nove mesi ricoverato in gravissime condizioni al Santobono di Napoli. Gli inquirenti della procura di Lagonegro (Potenza) stanno lavorando a ritmo serrato per ricostruire le ore precedenti al ricovero del bambino, giunto in coma al pronto soccorso di Sapri, in provincia di Salerno, giovedì scorso. L'inchiesta, al momento, è formalmente aperta a carico di ignoti. Nelle scorse ore, le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro dell'abitazione in cui viveva Pietro, una villetta situata in località Le Ginestre, nel cuore della frazione costiera di Villammare.

