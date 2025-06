Bimbo di 9 mesi in coma ascoltata ancora la madre del piccolo

In un contesto di grande tensione e attesa, si susseguono gli interrogatori che potrebbero svelare la verità dietro il grave stato del bimbo di 9 mesi in coma. Tra le persone ascoltate, anche la madre del piccolo, già sentita a Napoli, che fornisce nuovi dettagli nell’indagine condotta dalla Procura di Lagonegro. La scena si fa ancora più intricata mentre si cerca di far luce su questo drammatico episodio.

Tra le persone ascoltate figura la madre del bimbo di 9 mesi, già sentita nei giorni scorsi a Napoli, dove era ricoverato il figlio. Nella caserma dei carabinieri di Vibonati, nel Salernitano, si è svolta nella giornata di ieri una nuova serie di interrogatori disposti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, nell'ambito dell'inchiesta che sta

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

Bimbo di 9 mesi in coma, sentita di nuovo la madre: "Dichiarazioni contraddittorie"

Bimbo di nove mesi in coma, oggi nuovi interrogatori. Focus sull'ora in cui è rimasto solo con il compagno della madre

Bimbo di 9 mesi in coma, sentita di nuovo la madre: Dichiarazioni contraddittorie; Pietro in coma a 9 mesi, interrogata di nuovo la madre. «Dalle lesioni sul corpo si capisce che non è stato pi; Bimbo di 9 mesi resta grave, indagini serrate: ascoltati il padre, la madre e il suo nuovo compagno.

Pietro in coma a 9 mesi, interrogata di nuovo la madre. «Dalle lesioni sul corpo si capisce che non è stato picchiato una volta sola» - Al via una serie di interrogatori a Vibonati, nel Salernitano, nell'ambito dell'inchiesta che sta cercando di chiarire le circostanze che hanno condotto al ricovero in coma il piccolo ...

Bimbo di 9 mesi in coma, l’indagine va avanti: interrogati mamma e compagno - Interrogati la mamma e il suo compagno nell'ambito delle indagini sul bimbo di 9 mesi al Santobono con lesioni ...

Bimbo di nove mesi in coma, oggi nuovi interrogatori - Da quanto emerso le lesioni riscontrate sul corpo del bambino, fratture multiple a testa, femore, costole e collo, non sarebbero compatibili con un singolo episodio, ma farebbero pensare a traumi subi ...