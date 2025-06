Bimbo di 2 anni cade dalle scale in casa | dramma enorme

Un dramma improvviso scuote la comunità di Scalea: un bimbo di soli 2 anni ha subito una grave caduta dalle scale domestiche, richiedendo l’intervento urgente dell’elisoccorso. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma le prime notizie parlano di traumi severi che preoccupano tutti. La famiglia e la città sperano in un miracolo, mentre le autorità indagano per fare luce sull’accaduto.

Un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di appena 2 anni, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza nel pomeriggio di oggi. Il piccolo è stato vittima di una caduta dalle scale all’interno della sua abitazione, situata nel comune di Scalea, in provincia di Cosenza. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe riportato traumi significativi, tanto da rendere necessario il tempestivo intervento dell’ elisoccorso del 118, che lo ha trasferito all’ospedale bruzio per ricevere cure specialistiche. I medici hanno confermato che il piccolo è in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it