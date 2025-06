Bimbo di 10 anni tenta di rianimare il padre colto da malore | il 49enne Eliseo Piras muore a Gorizia

Una tranquilla domenica mattina si è improvvisamente trasformata in un dramma a Gorizia, quando un bambino di soli 10 anni ha tentato disperatamente di rianimare il padre colto da un malore durante un'escursione al Monte Calvario. Un momento di condivisione e natura che si è spezzato tragicamente, lasciando la comunità senza parole. La storia di Eliseo Piras ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di ogni istante.

Una giornata di escursione trasformata in dramma. Era una tranquilla domenica mattina quella vissuta da un padre e un figlio di soli 10 anni, lungo il sentiero che conduce al Monte Calvario, a Gorizia. Un’escursione in mezzo alla natura, uno dei tanti momenti che rafforzano il legame tra genitore e figlio, si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante. Intorno alle 11:30, l’uomo – un militare di 49 anni, Eliseo Piras di San Gavino Monreale, in Sardegna, in servizio nel reparto Cavalleggeri di Treviso e stanziato a Gorizia – si è accasciato al suolo, privo di sensi. Il coraggio di un figlio di fronte all’impensabile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bimbo di 10 anni tenta di rianimare il padre colto da malore: il 49enne Eliseo Piras muore a Gorizia

In questa notizia si parla di: anni - padre - gorizia - bimbo

Bologna, confermata condanna a 24 anni per l’ex concorrente de L’Eredità per l’omicidio del padre - La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità", accusato dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre.

A 10 anni tenta invano di rianimare il padre: il massaggio cardiaco al telefono con i sanitari Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Gorizia, bambino di 10 anni tenta di rianimare il padre: morto 49enne; Gorizia, bambino di dieci anni tenta di rianimare il padre che muore tra le sue braccia; Gorizia, bambino di dieci anni tenta invano di rianimare il padre: il massaggio cardiaco al telefono con i sanitari.

Gorizia, bambino di dieci anni tenta di rianimare il padre che muore tra le sue braccia - Il piccolo ha chiamato i soccorsi ed è stato guidato nelle operazioni dal personale specializzato.

Tragedia a Gorizia, un bimbo 10 anni chiama i soccorsi e tenta rianimare il padre che però muore davanti ai suoi occhi - Un uomo di 49 anni è morto davanti al figlioletto di 10 anni a cinquanta metri dal monumento del Monte Calvario, una collina a 240 metri a ovest di a Gorizia.

Gorizia, bambino di dieci anni tenta di rianimare il padre che muore: il massaggio cardiaco al telefono con i sanitari - Il direttore Sores: «È giusto che sappia che nessuna persona avrebbe potuto fare di più di quanto è stato in grado di eseguire lui per cercare di salvare il genitore» ...