Bimba scomparsa da Firenze due anni fa la madre | Kata è stata venduta

Da due anni, il mistero sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze rimane irrisolto, alimentando timori e supposizioni. La madre, profondamente sconvolta, teme che sua figlia possa essere stata venduta, dato il silenzio e l'assenza di tracce concrete. Mentre le indagini proseguono senza esito, il presente si apre con un presidio davanti all'hotel Astor, ora all'asta, simbolo di un dolore che non si placa.

"L'idea che mi sono fatta io è che mia figlia sia stata portata via e sia stata venduta. PerchĂ© non avere traccia, non avere niente, neanche una chiamata, mi fa pensare questo". A parlare così è la mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023 dall'Hotel Astor, occupato abusivamente. Ricerche e indagini finora non hanno dato risultati. Davanti allo stesso hotel, oggi all'asta, un presidio voluto dall'associazione Penelope per le famiglie delle persone scomparse, perchĂ© nessuna bambina può essere dimenticata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimba scomparsa da Firenze due anni fa, la madre: "Kata è stata venduta"

In questa notizia si parla di: stata - scomparsa - firenze - anni

La bambina scomparsa da un anno è stata ritrovata: è positiva alla cocaina - Dopo oltre un anno di ricerche, una bambina di 14 mesi scomparsa è stata finalmente ritrovata dalla polizia di Stato di Novara.

Odg Toscana esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Sieni. Nato a Firenze e giornalista professionista dal 1976, Sieni ha svolto la sua carriera al quotidiano "La Nazione". Era stato per consigliere nazionale @ODG_CNOG https:/ Partecipa alla discussione

Prato, scomparsa di Denisa, un’amica: “Rapita e seviziata, so chi è stato”. Perquisita la madre Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Bimba scomparsa da Firenze due anni fa, la madre: Kata è stata venduta; Kata, due anni fa la scomparsa a Firenze: come potrebbe essere oggi; Così Kata è stata portata via dall'ex hotel: la via di fuga e l'identikit della bimba scomparsa a Firenze due anni fa.

Kata, 2 anni fa la scomparsa. Le lacrime della mamma: “Penso che l’abbiano venduta” - Firenze, un presidio per non dimenticare la piccola scomparsa dall’ex hotel Astor.

A due anni dalla scomparsa di Kata, presidio a Firenze di fronte all'ex albergo - Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Kata, la bambina di cinque anni svanita dall'ex hotel Astor di Firenze, ma per la madre, Katherine Alvarez ...

Kata, due anni fa la scomparsa: proseguono le indagini, le piste ancora aperte - Nel secondo anniversario della sua sparizione, momenti di preghiera, iniziative civili e appelli rinnovati alla verità ...