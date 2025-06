Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphilj diffuse le foto dei tatuaggi

Tragedia a Villa Pamphili: una donna e una neonata trovate senza vita scatenano un’ondata di domande e dolore. Le indagini si intensificano mentre vengono diffuse le foto dei tatuaggi, sperando di identificare e ricostruire la loro storia. Un caso che scuote l’intera comunità e che richiede risposte chiare e immediate. La verità emergerà, illuminando i misteri dietro questa tragica vicenda e offrendo un barlume di speranza in un momento così difficile.

Proseguono le indagini sul ritrovamento dei corpi di una donna e di una neonata di pochi mesi a Villa Pamphilj a Roma. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, la piccola sarebbe stata strangolata, come confermerebbero i primi risultati dell'autopsia effettuata nei giorni scorsi all'Istituto di Medicina legale dell'Università Cattolica, che racconterebbero di una morte per soffocamento. Nel frattempo, la Questura, impegnata nell'identificazione dei due corpi, ha diffuso ieri le immagini dei tatuaggi della donna, lanciando un appello a chiunque abbia eventuali segnalazioni utili alle indagini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphilj, diffuse le foto dei tatuaggi

Sono state identificate la bambina e la donna trovate senza vita ieri a Villa Pamphilj a Roma. Sarebbero originarie dell’Est Europa. Disposte le autopsie per stabilire le cause della morte. Qualcuno ha informazioni utili alle indagini della Polizia? #chilhavisto Partecipa alla discussione

#TragediaARoma Scioccante mistero a Villa Pamphilj: cosa è successo a quella donna e alla piccola neonata? Immaginate un tranquillo pomeriggio in uno dei parchi più suggestivi di Roma, interrotto da una scoperta che ha gelato il sangue: una donna e una Partecipa alla discussione

