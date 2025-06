Billie Jean King Cup Italia-Cina il 16 settembre per la difesa del titolo

L’Italia del tennis si prepara a difendere il prestigioso titolo di campione in carica alla Billie Jean King Cup 2025, sfidando la Cina a Shenzhen il 16 settembre. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, pronti a tifare e vivere ogni emozione in diretta. Segui tutte le novità e aggiornamenti su Sportface Tv, e non perdere l’occasione di scaricare gratuitamente l’app ufficiale per rimanere sempre connesso con il mondo del tennis.

L’Italtennis proverà a difendere il titolo di campiona in carica alle finali della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen proprio contro le padrone di casa della Cina. L’Italia del tennis debutterà da campione in carica alle finali della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen proprio contro le padrone di casa della Cina, il prossimo 16 settembre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Le campionesse in carica di Billie Jean King, capitanate dalla meravigliosa Tathiana Garbin, inaugureranno la FINAL 8 di Shenzen, affrontando la Cina nel 1° QUARTO di finale, in programma il 16 settembre dalle 10 italiane #BillieJeanKingCup Partecipa alla discussione

Ecco il tabellone completo dei quarti di finale Italia v Cina Spagna v Ucraina Kazakistan v USA Giappone v Gran Bretagna La Billie Jean King Cup sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis dal 16 al 21 settembre Partecipa alla discussione

