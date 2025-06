Bignami | Buttati milioni di euro per un congresso del Pd Ma la sinistra che perde dà la colpa agli italiani

Bignami denuncia: il congresso del PD si è trasformato in un referendum sul Governo, diventando un autogol per la sinistra. Ma perché gli italiani hanno scelto di non andare alle urne? Secondo Galeazzo Bignami, la risposta sta nel fatto che molte scelte politiche sono distanti dalle vere esigenze della popolazione, dimostrando che spesso la polemica si fa a scapito del benessere collettivo.

«È stato trasformato un congresso del Pd in un referendum sul Governo e ciò si è rivelato un autogol clamoroso. Altro che emergenza democratica». A dirlo Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Perché gli italiani, in questo particolare frangente, hanno preferito non recarsi alle urne? «Parliamo di un referendum lontano dalle effettive esigenze degli italiani. Il fatto che molti abbiano votato “no” sulla cittadinanza vale più di mille parole». Possiamo parlare di flop dei progressisti? «La sinistra ha fatto quello che gli riesce meglio: ha fallito. Quanto accaduto ne è la prova. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bignami: «Buttati milioni di euro per un congresso del Pd. Ma la sinistra che perde dà la colpa agli italiani»

