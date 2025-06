Biglietti concerti Elodie nei Palazzetti nel 2025 | date del tour prezzi e come acquistarli

Preparati a vivere l'emozione di Elodie dal vivo! La regina della musica italiana torna con un tour esclusivo nei palazzetti nel 2025, portando sul palco hit e sorprese. I biglietti, disponibili da oggi, martedì 10 giugno, sono il passaporto per un'esperienza unica. Scopri tutte le date, i prezzi e come assicurarti i posti migliori, perché questa sarà una tournée da non perdere assolutamente. Continua a leggere e scopri come essere parte di questo spettacolo indimenticabile.

Elodie ha annunciato il tour nei palazzetti per l'autunno 2025, la cantante, reduce dall'esordio allo stadio San Siro di Milano torna con nuovi concerti nei prossimi mesi: ecco come acquistare i biglietti – in vendita da oggi, martedì 10 giugno – per vedere una delle 6 date live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

