Bici rubata in centro | in tre ore la polizia locale la trova e denuncia un 32enne

Un episodio di furto in pieno centro si trasforma in una vittoria per la sicurezza cittadina: grazie alle telecamere di sorveglianza e all'azione tempestiva della polizia locale, in sole tre ore il ladro è stato identificato e denunciato. La Spezia dimostra ancora una volta l’efficacia delle sue strategie di controllo urbano, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La...

La Spezia, 10 giugno 2025 – Rubano una bicicletta in centro città, ma vengono pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza cittadina e denunciati dalla polizia locale. Un pomeriggio di ordinaria tranquillità in via del Prione è stato improvvisamente interrotto da un episodio di furto che, grazie al tempestivo intervento della municipale spezzina e all’efficienza del sistema di videosorveglianza cittadino, ha trovato rapida risoluzione. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle 14.45, quando una bicicletta è stata sottratta mentre la legittima proprietaria si trovava all’interno di una panetteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bici rubata in centro: in tre ore la polizia locale la trova e denuncia un 32enne

In questa notizia si parla di: Centro Polizia Locale Bici

