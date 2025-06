Bianchin | Maignan vuole lasciare il Milan Col Chelsea c’è questa distanza…

Punto di partenza non ottimale: Milan e Chelsea, questa mattina, non sono sicuri che la trattativa Maignan possa chiudersi. Anzi, c’è pessimismo crescente. Si risentiranno in giornata, capiranno se si può arrivare a un accordo intorno ai 18M. Nel pomeriggio la Partecipa alla discussione

Modric-Milan, affare in chiusura. Tare in Croazia per definire l’accordo. Ibra, Costacurta e Maldini: a volte il tempo può essere battuto ? Reijnders e Theo in uscita, Maignan piace al Chelsea. In entrata piacciono Rabiot, Leoni e Cambiaso #edicolarossoner Partecipa alla discussione

