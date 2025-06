Bezhani Juve il braccio destro di Comolli come nuovo ds bianconero? L’indiscrezione che sta prendendo piede nelle ultime ore | i dettagli

La Juventus potrebbe presto rivoluzionare il suo settore sportivo con un nome di grande peso: Bezhani, l'affidabile braccio destro di Comolli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo bianconero. Con i rumors che si fanno sempre più insistenti, l'attenzione dei tifosi è rivolta a questa possibile svolta strategica. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti e i dettagli su questa intrigante ipotesi.

Bezhani Juve, il braccio destro di Comolli come nuovo ds bianconero? Tutti gli aggiornamenti sul possibile ruolo del dirigente. Dopo la conferenza stampa di Comolli, iniziano a farsi strada i possibili nomi per i ruoli di direttore sportivo e tecnico della Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, tra i nomi per il ruolo di direttore sportivo c’è quello di Bezhani, braccio destro di Comolli al Tolosa. PAROLE – «Bezhani è un’ipotesi come direttore sportivo. Comolli vuole scegliere queste due figure che saranno molto importanti senza fretta». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com