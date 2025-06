' Bessent fra i papabili per sostituire Powell alla Fed'

Tra le possibili novità della politica monetaria statunitense, spicca il nome di Scott Bessent, considerato uno dei papabili per succedere a Jerome Powell alla guida della Fed. Con il mandato di Powell in scadenza nel 2026, l’attenzione si concentra sui prossimi mesi, in cui la Casa Bianca potrebbe annunciare una svolta decisiva. La sfida è aperta: chi prenderà il timone della Federal Reserve? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent potrebbe succedere a Jerome Powell alla guida della Fed. Il nome di Bessent, infatti, è fra i papabili candidati insieme a Kevin Warsh. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il mandato di Powell scade a maggio del 2026 ma Donald Trump ha detto che nominerà a breve chi lo sostituirà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Bessent fra i papabili per sostituire Powell alla Fed'

Scott Bessent, Segretario al Tesoro - Bessent si troverà a gestire delicate questioni economiche: il debito federale in crescita, il controllo dell’inflazione e le relazioni con la Federal Reserve (Fed), guidata da Jerome Powell.